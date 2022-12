Ludgero Lopes deixa o Portimonense para jogar no futsal polaco

Ludgero Lopes vai abraçar a segunda aventura no estrangeiro

O internacional português assinou com o ​​​​​​​KS Constract Lubawa.

Ludgero Lopes, de 25 anos, vai iniciar 2023 no futsal polaco. O pivô, que estava ligado ao Portimonense, décimo classificado da Liga Placard, desvinculou-se recentemente da turma algarvia e assinou com o KS Constract Lubawa.

Esta será a segunda aventura do internacional luso no estrangeiro, depois de uma passagem pelos cipriotas do AEL Limassol, na temporada de 2016/17.

Em Portugal, nos escalões de formação, o futsalista vestiu as camisolas do Shotokai Queluz, Sporting e Real SC. Como sénior, representou o conjunto de Alvalade, Braga, Quinta dos Lombos, Modicus e Leões de Porto Salvo.