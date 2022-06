Ludgero é o segundo reforço no futsal do Portimonense

Pivô de 24 anos jogava no Leões de Porto Salvo.

Ludgero Lopes, um pivô de 24 anos, é o mais recente reforço do futsal do Portimonense. Oriundo do Leões de Porto Salvo, foi várias vezes campeão nacional nas camadas jovens, ao serviço do Sporting, para além de registar duas internacionalizações pela Seleção Nacional, tendo jogado ainda no Braga, Quinta dos Lombos, Modicus e no Chipre.

Finalizador por excelência, Ludgero junta-se assim a Rafa Stocker, o primeiro reforço, também pivô de 24 anos, que atuava no Viseu 2001.

Depois da saída de dez jogadores, os algarvios começam assim a arrumar a casa, tudo indicando que o treinador Pedro Moreira permaneça no cargo. João Silva, Renan Fuzo e Paulinho já renovaram.