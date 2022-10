Liga Placard: Sporting sofre para vencer Eléctrico

Esteban Guerrero também fez o gosto ao pé diante do Eléctrico

O internacional português ​​​​​​​Zicky Té apontou o golo do triunfo leonino a seis minutos do fim.

O bicampeão Sporting teve de suar para iniciar a Liga Placard desta época com uma vitória.

No Pavilhão João Rocha, perante os seus adeptos, a formação leonina levou o Eléctrico de vencido (2-1) e até gozou de um arranque promissor, com o pivô espanhol Esteban Guerrero a abrir a contagem à passagem do minuto seis, através de um remate de bico. Contudo, a resposta dos pontessorenses não podia ser mais imediata. Aos oito minutos, John Lennon, após assistência de Rúben Freire, deixou tudo novamente empatado. Até ao intervalo, a turma de Nuno Dias dispôs de dois livres de 10 metros, mas Pany Varela e Diego Cavinato desperdiçaram.

Na etapa complementar, Zicky Té, oportuno, converteu-se em herói, quando, aos 34", bateu Diogo Basílio (que fez uma exibição soberba), apontando o golo do triunfo verde e branco.