Liga Placard: Sporting bate Benfica e alcança eterno rival na liderança

Com esta vitória, os bicampeões nacionais passaram a somar os mesmos 32 pontos das águias.

O Sporting recebeu e venceu o Benfica por 6-4, na abertura da 13.ª jornada da fase regular da Liga Placard de futsal. Com esta vitória, os bicampeões nacionais ascenderam à liderança da prova, somando os mesmos 32 pontos das águias.

Com o selecionador Jorge Braz, o presidente Frederico Varandas e o futebolista Pedro Porro a marcarem presença nas bancadas do Pavilhão João Rocha, que esteve ao rubro do início ao fim, os leões não poderiam ter pedido melhor entrada no dérbi lisboeta.

Logo aos dois minutos, após uma reposição lateral de Pany Varela, o experiente ala Diego Cavinato, com uma "bomba" de pé esquerdo, abriu o ativo. Aos 4", Pany Varela recuperou o esférico ainda no meio-campo defensivo, isolou-se e, na cara de Léo Gugiel, "picou" para o fundo das redes, dilatando a vantagem da formação verde e branca.

Com Guitta a brilhar entre os postes, os leões chegaram ao terceiro à passagem do minuto 13. Numa iniciativa individual, Pany Varela ultrapassou Carlos Monteiro na ala esquerda e, com um remate cruzado, alcançou o bis na conta pessoal. Ainda antes do intervalo, começou a reação da turma encarnada, com Arthur a reduzir, aos 15".

A abrir a segunda parte, os comandados de Pulpis conseguiram empatar num curto espaço de tempo. Primeiro Rocha, aos 22", e depois Gonçalo Sobral, no minuto seguinte, deixaram o resultado igualado a três bolas.

No entanto, a partir daqui, o conjunto orientado por Nuno Dias voltou a despertar, assumiu as rédeas do desafio e conquistou o triunfo, através de um autogolo de Arthur e dos remates certeiros de Anton Sokolov e Erick Mendonça.

Rocha, aos 36", já depois de Bruno Cintra ter sido expulso por duplo amarelo, ainda bisou - com este remate certeiro, o internacional brasileiro apontou o 14.º golo no campeonato -, mas os três pontos não escaparam à equipa de Alvalade.