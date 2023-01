Liga Placard: líderes confirmam favoritismo

Os guerreiros do Minho estiveram a perder por 3-0 diante do Ferreira do Zêzere, mas conseguiram reverter o resultado para 3-7

Braga, Sporting e Benfica venceram os seus respetivos jogos e continuam no topo da tabela.

Realizaram-se, este sábado, quatro encontros da 14ª jornada da fase regular da Liga Placard de futsal, com os líderes Sporting, Braga e Benfica a vencerem os seus respetivos jogos e, desta forma, a permanecerem no topo da tabela classificativa, agora com 35 pontos.

Na deslocação à quadra do Ferreira do Zêzere, a turma minhota esteve em desvantagem por 3-0, mas conseguiu reverter o resultado para 3-7, com um hat-trick de Fábio Cecílio, um bis de Allan Guilherme e os remates certeiros de Robinho e Jean Gaúcho.

Já o conjunto verde e branco, bicampeão em título, triunfou na receção à equipa dos Leões de Porto Salvo (6-4). Com três golos apontados, o internacional português Pany Varela foi a figura de proa da formação às ordens de Nuno Dias, que chegou à quinta vitória consecutiva para o campeonato.

Quanto aos encarnados, aplicaram "uma dúzia" ao Azeméis, que ainda não pontuou, no Pavilhão Fidelidade. Rocha, Arthur e Afonso Jesus bisaram no desafio, ao passo que Carlos Monteiro, Lúcio Rocha, Bruno Coelho, Diego Nunes, Ivan Chishkala e Pedro Marques apontaram um tento cada - ao intervalo, o placard era de 5-0.

Na outra partida, o Fundão, comandado por Nuno Couto, levou a melhor sobre o Quinta dos Lombos (4-2) - o capitão Mário Freitas marcou por duas vezes, contribuindo, assim, para o triunfo - e ascendeu ao oitavo lugar, somando 19 pontos. A ronda encerra este domingo, dia 22, com o duelo entre Eléctrico e Candoso, que tem início marcado para as 16 horas.