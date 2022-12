Liga Placard: leões tropeçam em Vila do Conde, águias reforçam liderança

Diego Cavinato marcou ao Caxinas e é o atual artilheiro do campeonato, com 15 golos

O Sporting, bicampeão nacional, empatou no terreno do Caxinas, ficou a três pontos do Benfica e foi "apanhado" pelo Braga.

Realizaram-se, este sábado, os seis jogos da nona jornada da fase regular da Liga Placard de futsal, com destaque para o empate do bicampeão nacional Sporting e para a vitória forasteira do Benfica.

Em Vila do Conde, os leões, orientados por Nuno Dias, chegaram ao intervalo a perder por 2-0 frente ao Caxinas, fruto dos golos de Felipe Leite e Rúben Teixeira. No entanto, na segunda parte, em cima do término da partida, Diego Cavinato e Esteban Guerrero ainda foram a tempo de restabelecer a igualdade, reduzindo os danos para a formação verde e branca.

Por outro lado, as águias levaram a melhor no reduto do Fundão, ao vencerem por 2-3, continuando, assim, na liderança isolada do campeonato, sem qualquer derrota - sete triunfos e dois empates.

Nos outros encontros, nota ainda para o Braga, que ganhou no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo (1-2) e subiu ao segundo lugar da tabela classificativa, ficando em igualdade pontual com o Sporting e a três pontos do Benfica.