Liga Placard: Ferreira do Zêzere inflige primeira derrota ao Quinta dos Lombos

Fotografia: Instagram do Ferreira do Zêzere

No encontro que encerrou a ronda quatro da fase regular da competição.

O Ferreira do Zêzere recebeu e venceu o Quinta dos Lombos por 4-3, no encerramento da quarta jornada da Liga Placard de futsal.

A vitória da equipa da casa começou a ser construída logo aos três minutos, com uma finalização "à bomba" do capitão Rui Fortes. Aos 17", Nicolas Tomé dilatou a vantagem e, no minuto seguinte, o fixo brasileiro, de 27 anos, bisou, com um chapéu a Schutt de uma ponta à outra da quadra, fixando o resultado em 3-0.

A abrir o segundo tempo, Kaká, com um disparo rasteiro, de pé esquerdo, reduziu a diferença e chegou ao quinto golo da conta pessoal na prova. Porém, à passagem do minuto 31, Diogo Simões apontou o quarto tento da turma de Santarém. Os remates certeiros de Willian Carioca, aos 38", e Henrique Vicente, aos 40", ainda trouxeram esperança ao Lombos, mas o triunfo acabou por não escapar ao Ferreira.

Desta forma, o Ferreira do Zêzere passa a somar nove pontos e alcança o Quinta dos Lombos (que, até aqui, estava invicto) na tabela classificativa.