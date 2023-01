Liga Placard: Braga bate Fundão e ascende ao topo da classificação

Com este triunfo, os guerreiros do Minho igualaram Sporting e Benfica na tabela, com 32 pontos.

O Braga recebeu e venceu o Fundão por 4-1, no encerramento da 13ª jornada da fase regular da Liga Placard de futsal.

No Pavilhão Flávio Sá Leite, casa habitual da equipa do ABC de andebol, que contou com a presença do selecionador Jorge Braz nas bancadas, Tiago Brito (14"), Robinho (17"), Tiago Sousa (19") e Tiago Correia (31") apontaram os golos da formação arsenalista, enquanto Iury Bahia reduziu para os visitantes já nos instantes finais do desafio (37").

Com esta vitória, os guerreiros do Minho colam-se a Sporting e Benfica no topo da tabela classificativa, com 32 pontos.