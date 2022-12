Liga Placard: Braga bate Caxinas e partilha vice-liderança com o Sporting

Minhotos e leões continuam na perseguição ao líder Benfica.

O Braga foi à quadra do Caxinas vencer por 4-0, no encerramento da 12ª jornada da fase regular da Liga Placard de futsal, continuando, desta forma, colado ao Sporting na segunda posição da tabela classificativa - as duas formações somam agora 29 pontos e estão a três do líder Benfica.

No Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, o capitão Tiago Brito abriu o ativo logo aos seis minutos, quando fletiu da direita para o meio e, de meia distância, disparou para o fundo das redes.

Antes do intervalo, Fábio Cecílio dilatou a vantagem da turma arsenalista e, no reatar, aos 21", Rudi, assistido por Robinho, apontou, de pé esquerdo, o terceiro dos guerreiros do Minho.

Em cima do término do encontro, quando a equipa da casa estava em 5x4, isto é, com o guarda-redes avançado, o pivô brasileiro Allan Guilherme recuperou a bola e, de baliza aberta, fechou a contagem para o conjunto às ordens de Joel Rocha.