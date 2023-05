Liga Placard: bicampeão Sporting aplica "chapa 9" na quadra do Caxinas

Nos ​​​​​​​quartos de final do play-off de campeão, que se disputam à melhor de três jogos, o Braga também venceu no reduto do Fundão, enquanto o Benfica conseguiu sair na frente da eliminatória perante o Quinta dos Lombos.

Depois de, no passado domingo, dia 7, não ter conseguido vencer a final da Liga dos Campeões de futsal, o Sporting, bicampeão nacional, apresentou-se, este sábado, dia 13, insaciável na visita ao Caxinas, no primeiro jogo dos quartos de final do play-off de campeão da Liga Placard, goleando por 9-2. Em Vila do Conde, Alex Merlim - que envergou a braçadeira de capitão na ausência de João Matos -, com um bis, Pauleta, também por duas vezes, Zicky, Hugo Neves, Diogo Santos, Duarte Correia e um autogolo de Gustavo Rodrigues construíram o triunfo dilatado dos leões, que viram Rúben Teixeira e Gustavo Rodrigues reduzirem.

Já o Braga, segundo classificado na fase regular, bateu, fora de portas, o Fundão (5-2). Fábio Cecílio, Allan Guilherme, Rudi, Tiago Sousa e Tiago Brito assinaram os tentos dos arsenalistas, enquanto os brasileiros Iury Bahia e Thalles marcaram para a formação da casa.

Por fim, o Benfica levou a melhor na quadra do Quinta dos Lombos, ao conseguir sair com a vitória (4-2). A turma encarnada esteve a ganhar por quatro golos de diferença, fruto dos remates certeiros de Jacaré (bis), Ivan Chishkala e Bruno Cintra. Porém, os anfitriões minimizaram as diferenças através de Bruno Coelho, que introduziu a bola na própria baliza, e Kaká.

O play-off regressa na próxima sexta-feira, com as quatro eliminatórias desta fase.