Liga Placard: Benfica e Sporting empatam no Pavilhão da Luz

Desta forma, águias e leões passam a somar quatro pontos ao fim das duas primeiras jornadas da fase regular.

O Benfica e o Sporting, bicampeão nacional, empataram a uma bola, na segunda jornada da fase regular da Liga Placard de futsal.

No Pavilhão Fidelidade, na Luz, que contou com a presença do presidente Rui Costa nas bancadas, as duas equipas mostraram-se agressivas desde o primeiro minuto e criaram inúmeras situações para marcar, numa primeira parte totalmente frenética. No entanto, os guardiões Léo Gugiel e Guitta exibiram-se a altíssimo nível e, com defesas sublimes, impediram que houvesse golos na etapa inicial. Aos 19", a formação orientada por Pulpis acertou, por duas vezes, na mesma jogada, na trave da baliza verde e branca, mas a bola teimou em não entrar.

No segundo tempo, a toada manteve-se e, a oito minutos do final, águias e leões já tinham cometido cinco faltas cada. Aos 33", Tomás Paçó travou Rocha, os encarnados tiveram direito a um livre de 10 metros e, na conversão, o ala brasileiro Arthur não desperdiçou e desatou o nó. Porém, nos derradeiros segundos do dérbi eterno, Anton Sokolov deixou tudo empatado, após assistência de Pany Varela.

Com esta igualdade, Benfica e Sporting somam agora quatro pontos.