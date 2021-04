Liga BPI: Boavista e Gil Vicente empatam

As duas equipas ainda conseguiram criar algumas oportunidades, mas não tiveram eficácia para as concretizar.

Em jogo em atraso da quarta jornada da série Norte da fase de manutenção/descida, Boavista e Gil Vicente empataram sem golos.

Com este desfecho, e a duas jornadas do fim desta fase, o Gil Vicente segue na segunda posição, com 19 pontos.

Já as axadrezadas seguem com menos três pontos, no terceiro posto.