Leões de Porto Salvo nas meias-finais do campeonato de futsal

Terá agora pela frente o bicampeão Sporting.

O Leões de Porto Salvo é a última equipa apurada para as meias-finais do play-off de campeão da Liga Placard de futsal. A jogar em casa, no terceiro e decisivo encontro da eliminatória com o Eléctrico, o conjunto às ordens de Cláudio Moreira venceu por 4-2 e garantiu um lugar entre as quatro melhores formações do campeonato.

Bruno Pinto, logo no primeiro minuto, na conversão de um penálti, o internacional português Pedro Cary e o ala brasileiro Ruan Silvestre, com um bis, marcaram para a turma de Oeiras, enquanto Rúben Freire e Daniel Airoso fizeram os golos dos visitantes.

Agora, o Leões de Porto Salvo vai medir forças com o bicampeão Sporting, enquanto Braga e Benfica se enfrentam no outro duelo das meias-finais.