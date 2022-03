Leões de Porto Salvo: Mário Silva no lugar de Ricardo Lobão

Mário Silva, que começou a temporada no Torreense, depois de sete anos na equipa técnica do Benfica, tem já o primeiro desafio no próximo sábado frente ao Farense, em jogo a contar para a Taça de Portugal

Mário Silva é o novo treinador da equipa de futsal do Leões de Porto Salvo, décimo classificado da Liga Placard. O técnico, de 41 anos, chega para o lugar de Ricardo Lobão, treinador que esteve ao leme da equipa durante duas épocas consecutivas, nesta que foi a segunda passagem pelo clube.

Mário Silva, que começou a temporada no Torreense, depois de sete anos na equipa técnica do Benfica, tem já o primeiro desafio no próximo sábado frente ao Farense, em jogo a contar para a Taça de Portugal.