Leões de Porto Salvo fica sem treinador

Rodrigo Pais de Almeida colocou o lugar à disposição e a Direção aceitou a saída do treinador

Rodrigo Pais de Almeida já não é o treinador do Leões de Porto Salvo. A notícia foi avançada esta manhã, pelo próprio, nas redes sociais, que assegura que a decisão partiu do técnico, de 41 anos, que estava no emblema de Oeiras há 15 anos, não consecutivos.

"Este ciclo foi o mais longo: 4 épocas. Foi aquele com maior visibilidade nos resultados. E foi também aquele em que evoluí mais como treinador e gestor de pessoas. Obrigado a todos!

No entanto, e apesar dos 16 anos que passaram, apesar de já não treinar no ringue ou à chuva, apesar de já não ter de andar a pedir aos pais para deixarem os miúdos virem treinar, apesar do crescimento apoteótico que o clube foi tendo, saio pela mesma porta por onde entrei, e da mesma forma como entrei: por mim e pelo meu próprio pé", escreveu Rodrigo Pais de Almeida.

O Leões de Porto Salvo ainda não venceu esta temporada, na qual soma dois empates e três derrotas. É o antepenúltimo classificado da I Divisão com dois pontos, apesar de ter mais um jogo do que Dínamo Sanjoanense (um ponto) e o lanterna vermelha Caxinas (zero pontos). O treinador sai na sequência de um empate caseiro (4-4) com o Braga/AAUM, no passado sábado.