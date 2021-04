Kitó Ferreira abandona o comando técnico do Eléctrico

Depois do jogo com o Sporting, Kitó Ferreira revelou que não vai continuar como treinador do Eléctrico.

Kitó Ferreira anunciou n o sábado, depois do jogo com o Sporting - derrota por 2-1 -, que não vai continuar no comando técnico do Eléctrico.

"Estes foram os princípios que nos valorizaram nos últimos três anos. Foram estes princípios que fizeram com que nos últimos três anos valorizassem o Alto Alentejo, a cidade de Ponte de Sor e o próprio clube, que hoje é uma referência no futsal português. Pode vir a ser uma das maiores equipas no futsal português, tem um potencial enorme. Para mim é extremamente importante terminar desta maneira, mas acima de tudo são os três anos maravilhosos que fizemos. Na semana passada fui chamado a uma reunião, antes do jogo em Azeméis, e num minuto e 16 segundos disseram-me que não iam renovar para a próxima época", referiu Kitó Ferreira, de 51 anos.

O treinador comandou a equipa de Ponte de Sor nas três últimas temporadas.