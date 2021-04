Kaunas vai acolher final do Mundial de futsal de 2021

Portugal vai participar no Mundial, que arranca a 12 de setembro.

Kaunas vai acolher a final do campeonato do Mundo de futsal de 2021, que vai ser disputado na Lituânia, entre 12 de setembro e 3 de outubro, por 24 seleções, incluindo Portugal.

Em comunicado, a FIFA confirmou que Kaunas vai acolher a final e o jogo inaugural da nona edição do torneio, que, em 2020 foi adiado devido à pandemia de covid-19, na estreia do país a organizar eventos do organismo que rege o futebol mundial.

Além de Kaunas, também Vilnius e Klaipeda vão acolher jogos da fase de grupos da competição, com a capital a receber ainda quatro jogos dos oitavos de final e dois dos quartos de final.

Portugal, atual campeão da Europa, é uma das 18 seleções já com presença garantida no Mundial, juntamente com a Argentina, detentora do título mundial, entre as quais se incluem as estreantes Angola, Venezuela e Lituânia, como anfitriã.

Por disputar estão ainda qualificações na Ásia, com Iraque, Líbano, Tailândia e Vietname a disputarem as últimas duas vagas e se juntarem a Irão, Japão e Uzbequistão, e outras quatro da zona da CONCACAF, América do Norte, Central e Caraíbas.

Portugal assegurou a sexta vez consecutiva na fase final de um campeonato do mundo, após ter vencido o Grupo A da Ronda de Elite, disputada entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020, na Póvoa de Varzim, diante de Itália, Bielorrússia e Finlândia.

A equipa das "quinas" tem como melhor resultado o terceiro lugar no Mundial de 2000, disputado na Guatemala, tendo sido quarto no último, em 2016, na Colômbia.