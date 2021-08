José Luís Mendes celebra preparação para o Mundial com mais uma vitória: "Satisfeitos"

Declarações de José Luís Mendes, treinador adjunto de Portugal, após a vitória diante da Venezuela (2-1), em Rio Maior, no segundo encontro de preparação da seleção portuguesa para o campeonato do Mundo de futsal.

Análise do jogo: "O balanço é positivo. É normal haver algumas hesitações no jogo e hoje houve alguns momentos em que isso foi visível. Mas estamos muito satisfeitos com estas duas semanas de preparação. Foram dois jogos de grau de exigência elevadíssimo e portanto, bastante satisfeitos. Duas vitórias, é sempre importante ganhar, dá outro alento. Agora sabemos que estamos numa fase de preparação. Não nos desviamos do que é o nosso processo. Queremos estar bem em setembro e de certeza vamos estar".

Bons momentos: "Sim, (a picardia) faz parte do jogo. São coisas normais e nesta fase de preparação também é normal isso acontecer. É uma equipa sul-americana que nós já sabemos que é possível existirem este tipo de situações, mas nada de anormal. Tirando isso, acho que tivemos momentos no jogo de muita qualidade, muita lucidez. Tivemos também algumas hesitações, mas vamos tirar as ilações necessárias para preparar as próximas semanas."