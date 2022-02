Braz, selecionador de futsal, vai receber o título de doutor "honoris causa" pela UTAD

Redação com Lusa

Jorge Braz é bicampeão europeu e campeão mundial.

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz bicampeão europeu e campeão mundial, vai receber o título de doutor "honoris causa" pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, anunciou a academia.

"É uma decisão, mais do que justa, merecida. Os resultados épicos do Jorge Braz, a sua capacidade de trabalho e o seu espírito de equipa justificam plenamente este reconhecimento. Na UTAD, nunca esquecemos os nossos melhores e o contributo daqueles que, por cá, deixaram a sua marca", afirmou o reitor Emídio Gomes, citado num comunicado divulgado pela instituição.

A decisão para a atribuição deste título honorífico da academia foi tomada na reunião do conselho académico, não tendo sido anunciada a data para a cerimónia.

Jorge Braz foi, entre 2001 e 2003, treinador da equipa da Associação Académica da UTAD, vencendo pela primeira vez o campeonato nacional universitário de futsal masculino em 2001/02.

Foi também professor no departamento de desporto da academia transmontana, onde lecionou a disciplina da modalidade de futsal.

"Enquanto docente da UTAD e treinador da equipa de futsal da AAUTAD, Jorge Braz conseguiu revolucionar a modalidade na região de Trás-os-Montes e, depois, elevar o futsal nacional a um patamar de excelência. É essa a lição que deve ser retirada: estudar na UTAD é aprender com os melhores e partir à conquista", acrescentou o reitor.

Para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, também citado no comunicado, a distinção pela academia transmontana "honra o selecionador nacional, o seu caráter pessoal, a sua ética de trabalho e o seu percurso desportivo, mas também o futsal e todo o desporto nacionais".

"Estou certo, pelo orgulho e apego que tem às suas raízes, que esta homenagem da universidade, ao homem e ao profissional, será acolhida com grande emoção e gratidão. (...) E se o Jorge Braz já conquistou a honra académica, sabemos que tudo fará para continuar a prestigiar a academia", referiu Fernando Gomes.

Nascido em Edmonton (Canadá), o selecionador nacional de futsal deu os primeiros toques na bola em Sonim, freguesia de Valpaços, de onde eram naturais os seus pais.

Foi guarda-redes do Grupo Desportivo de Chaves, clube no qual fez a sua formação e chegou a jogador sénior. Foi depois, na Universidade do Minho, que, em 1997, começou o seu percurso como treinador de futsal.