Jorge Braz sobre a vitória frente à Polónia: "Estivemos extremamente focados"

Redação com Lusa

Selecionador de futsal evidenciou satisfação pelo triunfo inequívoco (3-0) de Portugal frente à Polónia, em jogo da 2.ª jornada dafase de qualificação para o Europeu2022, no qual o técnico quer competir

Análise à partida: "Acima de tudo, houve mais confiança no nosso processo, na nossa identidade. Estou muito satisfeito com o resultado. Quando temos esta qualidade em muitos momentos do jogo, ficamos mais próximos de ganhar.

Hoje, estivemos extremamente focados, com mais profundidade, mais largura, a selecionarmos muito bem, com confiança e a funcionar de uma forma coletiva. Às vezes, não conseguimos a vitória, mas dificilmente a Polónia ganha a Portugal. Estamos de parabéns a nível coletivo.

Vamos crescer e melhorar ainda mais. Sabemos muito bem o caminho e nunca nos desviamos do quadro geral, do objetivo que temos, que é ganharmos o grupo e estarmos no Europeu".