Jorge Braz sobre a goleada imposta à Macedónia do Norte: "Acho que conseguimos descomplicar bastante"

Declarações do selecionador nacional de futsal após o jogo particular entre a Seleção Nacionale a Macedónia do Norte, disputado hoje em Rio Maior e que terminou com a vitória da equipa das Quinas, por 9-0

Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, mostrou-se muito agradado com a exibição da sua equipa diante da Macedónia do Norte, sublinhando a capacidade das Quinas terem conseguido "descomplicar" um adversário que, no jogo particular de ontem, que terminou com uma vitória das Quinas por 3-1, tinha oferecido mais problemas.

"Fomos mais criteriosos na procura e na exploração dos espaços, que era o que a Macedónia [do Norte] nos complicava. Acho que conseguimos descomplicar bastante. E, depois, claro, golos cedo, com outra confiança, a finalizar e a definir. Foi fantástico!", considerou Braz.

O selecionador aplicou ainda um balanço positivo ao período de preparação para o Euro' 2022 e salientou a união dentro do seio das Quinas: "Saio muito satisfeito com o que vivemos aqui nestas semanas. Vir para esta família trabalhar, a forma como toda a gente se dedica e se comporta, saio daqui com a alma cheia. Agora, temos de aplicar tudo na competição, porque é aí que se avalia tudo", declarou.