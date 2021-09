Jorge Braz: "Quem é ambicioso e quer ganhar, como nós queremos, corre riscos"

Declarações de Jorge Braz após o jogo Portugal-Paraguai (2-1), sétimo e último encontro de preparação da seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo de futsal de 2021, na Lituânia

Sobre a preparação: "A forma como decorreram estas quatro semanas, como trabalhámos, como fomos evoluindo, como não nos desviámos do percurso, hoje, o jogo foi um bocadinho isso. Fomos crescendo, fomos melhorando, fomos tendo confiança, mesmo correndo riscos, porque quem é ambicioso e quer ganhar, como nós queremos, corre riscos."

Orgulho: "É maravilhoso liderar, ajudar, aglutinar toda a gente em volta do objetivo que temos. Terminámos um trabalho de um mês de uma forma extremamente positiva, frente a uma grande seleção como é o Paraguai. A última semana de trabalho vai servir para limar as últimas arestas e consolidar algumas coisas. Estar num Mundial é um orgulho brutal, e vamos lá estar com o orgulho de representar Portugal, o futsal português e todos os portugueses, felizes por lá estar, e com a confiança e ambição que caracteriza este grupo".