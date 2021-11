Jorge Braz para Ricardinho: "O teu legado é o maior exemplo que pode existir"

As palavras do selecionador de futsal no dia em que o jogador anunciou o ponto final na carreira ao serviço da seleção.

Ricardinho anunciou esta terça-feira o ponto final na carreira ao serviço da seleção portuguesa de futsal. Jorge Braz destacou o contributo do jogador para o crescimento da modalidade, mas realçou que o craque é um exemplo que passa as fronteiras do futsal.

"Foram 11 anos a aturar-te. Que desafio, que privilégio, que aprendizagem conjunta. Houve momentos bons, menos bons, mas sempre na procura da excelência. E muito graças à exigência que colocaste e ti próprio, que contagiou sempre quem tem rodeia. Tu estiveste tantas vezes no topo dos topos. A vida é muito mais que taças, títulos e campeonatos. Que legado tu deixas? O teu legado é o maior exemplo que pode existir. Para a Seleção Nacional, companheiros, staff, para o futsal, desporto em geral, para as pessoas. Um exemplo de como conseguir coisas de forma correta, apaixonante. Tu sentiste o futsal e as pessoas. Que orgulho ter feito parte deste teu percurso, mas, acima de tudo, que orgulho por ter contribuído para o legado e exemplo que estás a deixar. Muito obrigado", afirmou o selecionador.

Ricardinho, de 36 anos, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), pelo portal Futsal Planet, contabilizou 187 jogos e 141 golos na equipa das "quinas", pela qual se estreou em junho de 2003, numa vitória sobre Andorra (8-4), em Tavira.

Natural de Gondomar, o ala despontou no Benfica e cumpre a quarta experiência fora de Portugal, ao serviço do campeão francês ACCS Paris, após também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, e em Espanha, pelo Inter Movistar.

Ricardinho venceu mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da UEFA Futsal Cup, uma nas "águias" e duas nos madrilenos, e recebeu múltiplas distinções individuais, como as de melhor jogador nos Europeus de 2007 e 2018 e no Mundial de 2021.