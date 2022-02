Jorge Braz: o orgulho "intocável" e a "confusão" por resolver: "O capitão já me chateou..."

Jorge Braz em festa com os jogadores da Seleção pela conquista do Euro'2022

Declarações do timoneiro da Seleção Nacional em reação à segunda conquista consecutiva do troféu do Campeonato da Europa, alcançada este domingo, frente à finalista Rússia

Reviravolta: "Sermos nós. Desfrutar e ter orgulho no que fazemos. Tem sido uma felicidade enorme estar com esta malta. Tínhamos que terminar como vivemos os dias todos. Fomos Portugal e tivemos muito orgulho no nosso futsal, no nosso desporto. Fomos felizes todos os dias aqui. Estava com a alma cheia e tinha que terminar assim. Faltava-lhes acreditar um pouco nisso, mas foram fantásticos."

Mentalidade: "A Rússia complicou. Tem muita qualidade. É de topo mundial. Ia ser difícil, mas como em todos esses momentos, só chego ao topo da montanha se olhar para mim. Olhamos para nós. Não quisemos saber quem estava pela frente. Se tivermos esta atitude e este prazer, vamos ser felizes no fim do jogo. Foi o que eu disse ao intervalo aos jogadores. O orgulho é intocável fosse qual fosse o resultado. Eles foram atrás dele."

Sensação por estar no topo da montanha: "Não sei [risos]. A montanha é Portugal. Quando chegarmos [amanhã], vamos ver a vista, com os portugueses todos."

Revalidação do título: "O capitão [João Matos] já me chateou [risos]. O próximo a revalidar vai ser um pouco mais difícil. Um já está, falta outro [Campeonato do Mundo]. A confusão não está resolvida. Vai ser um desafio gigantesco. Agora, é desfrutar desta vitória."