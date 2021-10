Jorge Braz, o campeão de toda a gente, regressa às origens: "Se pudesse ficava aqui"

REPORTAGEM, PARTE I - Passear pelas ruas de Chaves é um jogo de paciência, pois poucos são os que não abordam o selecionador para guardarem uma recordação. O melhor do mundo sente-se em casa entre os seus

Jorge Gomes Braz é o nome do homem que guiou a Seleção Nacional de futsal até ao topo, mas nenhuma das conquistas recentes (Mundial 2021, três vezes melhor selecionador do mundo e Euro"2018) fez mudar o que quer que seja no treinador nascido em Edmonton (Canadá) e que aos oito anos imigrou para Sonim, freguesia de Valpaços (Vila Real).

Dois meses e meio de preparação intensa do Campeonato do Mundo tiraram-lhe a possibilidade de ir à casa que o viu crescer e onde vai "sempre que pode". É ali que vive a mãe, Judite, cheia de saudades do filho.