Jorge Braz: "Muita ansiedade, muita ansiedade como no primeiro dia"

Declarações do selecionador Jorge Braz após o jogo entre Portugal e Japão, de preparação para o Campeonato do Mundo de futsal e que teve vitória portuguesa, por 3-2

Sobre o jogo: "O jogo refletiu estes 14 treinos que tivemos. Refletiu muita ansiedade, muita ansiedade como no primeiro dia em que cá chegámos. Muito querer fazer as coisas. A tentarmos fazer, mas nem sempre com aquela confiança, aquela intensidade e decisão rápida que tinha que acontecer, mas, depois, as coisas foram acalmando, foram assentando. Fomos jogando e fomos sendo nós próprios."

Crescer: "Foi um excelente dia para ser melhor e para crescer, sendo o primeiro momento competitivo. Muito bom"

Valor do Japão: "O aspeto mais positivo foi a forma como fomos assentando, como fomos organizando cada vez melhor o nosso processo, e quando conseguimos fazer isto... tivemos hesitações, erros individuais, grupais, mas normais para quem está num processo inicial e contra uma seleção com uma organização e agressividade que eu gosto muito. Uma excelente seleção mundial e que pode provocar surpresas no Mundial. Foi um excelente começo de preparação competitiva."