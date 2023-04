Jorge Braz: "Há muitos anos, disse-vos para não se preocuparem..."

Declarações de Jorge Braz, selecionador português de futsal, depois do triunfo (3-0) no particular com a Itália, jogo realizado em Vila do Conde.

O jogo: "No global, fomos melhores. Jogámos mais, mas acho que ainda podemos melhorar. Houve algum tempo de "cinco para quatro", que alterou um pouco o rumo [do jogo], mas, mesmo assim, ainda podíamos ter disparado [no resultado] num ou noutro momento para se poder ter ainda mais segurança e confiança."

Satisfação: "Essencialmente, estou satisfeito com o compromisso, a solidariedade e o comportamento de toda a gente. A forma como se ligam e estão focados no jogo e a identificação total de todos com o processo foi brutal e significa muito mais neste momento. Eles conseguem parecer que são ainda mais do que 15 atletas e representam aqueles que não estão cá."

Percurso: "[É um momento ideal para] Olear uma ou outra coisa que não correu tão bem na Ronda Principal [de acesso ao Mundial'2024] e é sempre interessante para dar oportunidades a jogadores extremamente jovens, que têm um potencial muito grande. Agora o percurso depende deles. Estamos a fazer crescer esta família da Seleção Nacional, que não é um espaço fechado, para, depois, olharmos para essa Ronda de Elite, que irá ser duríssima."

Crescimento: "O Bruno Coelho e outros atletas cresceram ao longo dos anos e perceberam o que era preciso ter para nos sentirmos extremamente alegres de cada vez que vimos à Seleção. Todos os capitães atuais personificam-no muito bem. Hoje até temos cá o antigo capitão [Ricardinho]. Esta cultura vai-se transmitindo aos mais novos, que irão ter 10 ou 12 anos de vida de Seleção Nacional AA. Isto é que é sustentar o processo ao longo do tempo. Há muitos anos, disse-vos para não se preocuparem, porque vinham aí gerações e gente preparada para representar o país. E assim aconteceu. Temos de continuar a dar estas oportunidades, continuar a crescer e aparecerem outros jogadores com 100, 150 ou 200 [internacionalizações], embora eu ache que bater o Arnaldo [tem 208] será muito difícil".