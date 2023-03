Jorge Braz: "Foi impressionante a nossa resposta..."

Redação com Lusa

Declarações de Jorge Braz, selecionador português, após o Bielorrússia-Portugal (2-4), do Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Mundial'2024 de futsal, disputado esta terça-feira em Erevan, na Arménia.

Análise ao jogo: "Acima de tudo, merecemos terminar esta fase da forma como o fizemos. O jogo foi exatamente aquilo que tínhamos previsto. Tivemos dificuldades em nos adaptar ao piso e ao jogo instável do adversário. Sempre que assentámos o jogo, fomos superiores, mas também houve momentos em que a Bielorrússia foi melhor. Foi impressionante a nossa resposta depois do 2-2. Ficámos novamente por cima. Se na primeira parte podíamos ter ficado com uma vantagem mais confortável, após o 4-2 também poderíamos ter aumentado. Estes jogos são assim. Muito mérito da Bielorrússia, continuo a achar que é uma excelente seleção europeia. Competiram bem connosco, mas penso que merecemos vencer."

Primeira fase da qualificação terminuo: "Faço um balanço muito positivo desta primeira fase. Tivemos um jogo muito difícil com a Bielorrússia em Portugal, depois dois jogos bons com a Lituânia e este que foi mais dividido. Teremos, em abril, uma etapa de preparação e estaremos preparados em setembro para iniciar a Ronda de Elite."