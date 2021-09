Jorge Braz e o "objetivo muito claro" no Mundial: "Sinto uma enorme vontade em todos"

Selecionador nacional de futsal projetou, esta terça-feira, as meias-finais do Campeonato do Mundo, ante o Cazaquistão, nas quais quer, como deu a entender, garantir a ida à final

Cazaquistão: "Nas meias-finais não há favoritos. Disse que ia haver surpresas, temos cá o Cazaquistão, Brasil, Argentina e nós. Não há nenhum favorito. Vai haver duas meias-finais fortíssimas para a qual temos de nos preparar muito bem e preocupar-nos com o nosso papel e com o que temos de fazer. Se fizermos o que temos de fazer, acredito que vamos continuar o percurso que temos."

Fazer história: "A Colômbia já lá vai, o nosso objetivo é muito claro. Chegamos até aqui, não é aqui que queremos parar. Queremos atingir o nosso objetivo. Temos agora mais um jogo importantíssimo para continuar a procurar o que queremos. Sinto toda a gente com uma enorme vontade de ir atrás do objetivo que definimos antes de vir para aqui."

Importância de chegar às meias-finais: "Queríamos ficar até ao final da competição. Essa parte está conseguida, queremos mais. O estar nas meias-finais faz parte do percurso, faz parte do que queríamos. Ainda há preparação para fazer para continuarmos este percurso, não é por aqui que queremos ficar."

Mensagem no jogo: "Aquele momento surgiu por eu sentir o que eles estavam a sentir desde o inicio do jogo, uma ambição muito grande para ganhar. Não foi aí que se virou nada. Estivemos a perder 2-0 e empatamos 2-2-. Já muito antes se virou, não foi aí, havia mais dez minutos, eles continuaram de uma forma fantástica."