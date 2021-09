Jorge Braz e o fim da fase de grupos do Mundial: "Estes ligeiros dissabores fazem parte do percurso"

Selecionador abordou o empate (3-3) com Marrocos, que valeu a Portugal terminar em primeiro o Grupo C do Campeonato do Mundo

Jogo: "Mesmo não vencendo, que é sempre o nosso objetivo, está feito, está feita a primeira fase. Tempo agora para preparmos os oitavos e estamos cá para passarmos à próxima fase. É jogo a jogo, mas continuamos no percurso que delineámos. Estes ligeiros dissabores, que são mesmo ligeiros, fazem parte do percurso, mas o que é certo é que nos mantemos no percurso que queremos."

Declarações de Fábio Cecílio: "Marrocos é ofensivamente muito bom, mas acho que contrariámos algumas situações. A segunda parte não nos correu tão bem, mas estamos de parabéns".