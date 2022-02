Jorge Braz e a reviravolta frente a Espanha: "Estive calado toda a segunda parte..."

Portugal apurou-se para a final do Europeu de futsal com um triunfo sobre Espanha, por 3-2, depois de estar a perder 2-0. O selecionador português disse ter estado a olhar para o jogo com uma "satisfação enorme".

Satisfação por ver os comportamentos e alma dos jogadores: "Estive calado toda a segunda parte ali e senti uma satisfação enorme de olhar, de ver o jogo, sem ter ainda bem a certeza, acreditando que íamos virar, pelos comportamentos que estava a ver. Mas podíamos não virar, a Espanha é uma grande seleção. Estava-me a dar uma satisfação brutal olhar para o jogo e ver o que estava a acontecer, ainda antes do 2-1 e 2-2, porque estava sentir a alma desta gente, o acreditar no que preparamos, fantástico."

Final contra a Rússia, no domingo: "Neste momento é baixar esta adrenalina. Temos um dia para recuperar, analisar e preparar a final. Só um dia. É o que há. Vamos organizar-nos. Os jogadores vão recuperar direitinho, nós vamos ajudar nisso. Vão ser 40 minutos fortíssimos, contra uma seleção que subiu ainda mais o nível. Já no Mundial achava isto."