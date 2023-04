Jorge Braz deixa reparo: "Tínhamos de voar e abrir asas, faltou-nos esse espírito"

Declarações de Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, após o Portugal-Itália (1-0), de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Mundial'2024.

Análise: "Neste segundo jogo, a Itália, que tem jogadores de grande qualidade, apresentou-se com uma estratégia mais inteligente, sendo agressivos ofensivamente para quebrarem a nossa pressão. Devíamos ter feito o golo mais cedo, mesmo que nem sempre tivéssemos mostrado a intensidade ofensiva que eu pretendia. Tínhamos de voar e abrir asas e faltou-nos esse espírito neste jogo. Ainda assim, estou muito satisfeito por este estágio e por ver que mantivemos a consistência. Tivemos muitas situações para ter outro resultado, mas os jogadores deixaram-me orgulhoso. Cumprimos o objetivo de não sofrer golos e de ter qualidade no processo defensivo. É de inteira justiça terminar este estágio com as duas vitórias. Há, certamente, algumas arestas as limar, mas saio de coração cheio com estes dias de trabalho que tivemos".