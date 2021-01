Jorge Braz convoca 14 para os jogos com a Polónia

Sporting, com cinco jogadores, e Benfica, com três, são os clubes mais representados, na lista de convocados para os primeiros jogos da fase de qualificação para o Euro'2022

Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, divulgou esta quarta-feira a lista de 14 convocados para os primeiros encontros de qualificação para o Euro'2022, com a Polónia.

O primeiro encontro está agendado para o dia 29 de janeiro (sexta-feira), pelas 20h15, no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra, enquanto o reencontro será disputado na Atlas Arena, em Lodz, na Polónia, no dia 3 de fevereiro (quarta-feira), pelas 15h00 (16h00 locais).



A Equipa das Quinas concentra-se no domingo à noite efetuando a preparação para o primeiro jogo em Porto Salvo e em Mafra.

Lista de convocados

Guarda-redes: Edu (Vina Albali Valdepeñas) e Vítor Hugo (Braga/AAUM)

Fixos: André Coelho (Barcelona) e João Matos (Sporting);

Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal C Asnieres - Villeneuve), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Pedro Cary (Leões Porto Salvo), Ricardinho (ACCS Futsal C Asnieres - Villeneuve) e Tiago Brito (Benfica)

Universais: Afonso (Benfica), Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica)

Pivô: Cardinal (Sporting).