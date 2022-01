Jorge Braz: "Conquista do Euro'2022? Eu aposto claramente em Portugal"

ENTREVISTA, PARTE I - Selecionador de futsal não estranha que as casas de apostas possam dar favoritismo na defesa do título europeu. No entanto, avisa que as conquistas trazidas de trás "não valem de nada"

Portugal começa na quarta-feira, frente à Sérvia, a defesa do primeiro título que conquistou desde 2018. O Europeu joga-se nos Países Baixos, mas a Seleção Nacional tem, também, o estatuto de campeã mundial.

Apesar de estar no topo da modalidade, Jorge Braz, selecionador, quer ver uma equipa pronta para escalar, de novo, a montanha, até porque, alerta, os demais tubarões olham "de forma diferente" para os lusos. No lote de candidatos há a ter em conta nomes tradicionais como Espanha, Rússia, Cazaquistão e Itália, bem como Azerbaijão e Geórgia, que contam com vários brasileiros naturalizados. Nada que belisque a confiança do transmontano, que, se fosse de apostar, assegura que arriscaria "claramente" em novo triunfo português.