Jorge Braz, as seleções de Portugal e Sporting na corrida a melhores do mundo

Anunciou este domingo o Futsal Planet.

O selecionador nacional Jorge Braz está nomeado para o prémio de melhor selecionador do mundo em 2021, anunciou este domingo o Futsal Planet. Os restantes nomeados são: Bakhodir Akhmedov (Uzbequistão), Marián Berky (Eslováquia), Bruno Formoso (Japão), Hicham Duig (Marrocos), Freddy Barrera (Venezuela), Paulo Silva "Kaká" (Cazaquistão), Ivo Krezo (Bósnia), Matías Lucuix (Argentina), Seyed Nazemasharieh (Irão).

As seleções portuguesas masculina e feminina integram também a lista de nomeados para melhores do mundo nos prémios do Futsal Planet.

Depois de já ter sido eleita a melhor do mundo em 2018, a seleção masculina é uma séria candidata a ser novamente premiada, depois de se ter sagrado campeã do mundo, enquanto Jorge Braz pode ser eleito o melhor selecionador masculino pela quarta vez consecutiva.

Também nomeado para melhor clube masculino do mundo está o Sporting, campeão europeu e que pode ser eleito pela primeira vez, depois de já ter estado três vezes no pódio.

O treinador dos leões, Nuno Dias, também já ficou três vezes nos três primeiros lugares, mas nunca conseguiu vencer o prémio para melhor treinador masculino, para o qual volta a estar nomeado.

No sábado, a equipa feminina do Benfica, a guarda-redes Ana Catarina e o ex-treinador da equipa feminina da águias Pedro Henriques também já tinham sido nomeados, assim como o guarda-redes brasileiro Guitta, do Sporting.