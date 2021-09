Jorge Braz após o Tailândia-Portugal: "A segunda parte foi a continuação da lógica e da ambição"

Declarações do selecionador Jorge Braz após o jogo Tailândia-Portugal (1-4), disputado na Zalgiris Arena, em Kaunas, a contar para a primeira jornada do Grupo C do Mundial de futsal

Sobre o adversário: "Os tailandeses alteraram algumas coisas e criaram-nos dificuldades no início do jogo. Alteraram um bocadinho o que vinha a ser a lógica deles. A Tailândia criou-nos, e bem, dificuldades. Sofremos um golo em que sabíamos que podiam ter aquele tipo de movimento, estávamos identificados para isso."

Adaptação: "Posteriormente, percebemos que tínhamos de acalmar e organizar, ser um bocadinho mais objetivos e adaptar-nos ao jogo. Chegámos ao empate e terminámos a primeira parte já bem melhor, a querer alterar. Depois, a segunda parte foi a continuação da lógica e da ambição de perceber que estamos aqui para ganhar os jogos todos. Foi essa resposta fantástica que a equipa deu."

Ao intervalo: "Ajustámos uma ou outra questão a defender alguns esquemas, tentámos ser mais claros e objetivos no processo ofensivo, com mais alguma profundidade, e orientar as nossas ações de acordo com a nossa ambição para virar o jogo. Queremos que seja um caminho longo e o primeiro jogo caracterizou o que é iniciar uma competição destas. Agora, é crescer e melhorar ainda mais já para o segundo jogo."

Regressos de Pauleta e Tiago Brito: "Está a família junta. Estamos todos outra vez. Qualquer grupo ou família se sente feliz quando regressam a casa. Foi um dia muito feliz. Não está cá o Edu Sousa. Evidentemente, esta vitória é dedicada a ele".