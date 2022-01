Jorge Braz após o Portugal-Ucrânia: "Agora é descansar e preparar a próxima fase"

Declarações do selecionador Jorge Braz após o jogo Ucrânia-Portugal (0-1), da terceira jornada do grupo A do Europeu'2022 de futsal

Sobre o Europeu: "Concluída a primeira fase: três jogos, três vitórias, nove pontos. Hoje, contra uma equipa fortíssima, que nos complicou muito, mas também não fomos construindo o resultado. Tivemos mais do que oportunidades para estar com outra tranquilidade no jogo, mas competimos de uma forma exemplar. O objetivo está conseguido, agora é descansar e preparar a próxima fase."

Intensidade: "Quando estávamos a dar intensidade e a empurrar, eles [Ucrânia] vieram de "5x4" e quebraram o ritmo. Foram inteligentes, com muito jogo ainda para jogar na segunda parte. Quiseram descansar e parar, mas, mesmo assim, conseguimos contrariar e vencer, que era o mais importante."