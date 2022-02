Jorge Braz após novo título europeu "A sesta consegui dormir, à noite nem por isso"

Declarações do selecionador português de futsal esta segunda-feira, após o regresso a Lisboa.

A seleção portuguesa de futsal regressou a casa na manhã desta segunda-feira com o estatuto de bicampeã nacional, além do título mundial que detém. Jorge Braz é um dos principais rostos destas conquistas.

"Ontem a sesta consegui dormir, à noite nem por isso", atirou o selecionador em declarações ao Canal 11. "Vocês sofrem muito, mas nós lá dentro sentimos uma satisfação enorme pelo comportamento deles, pelo que ia acontecendo, era olhar para os olhos dele e ir jogando com as peças, sempre sentindo que era possível. O jogo tem mesmo de ser uma festa", afirmou, sobre as emoções fortes da final com a Rússia, jogo no qual Portugal esteve a perder por dois golos, tendo virado para 4-2.

A finalizar, Braz destacou ser necessário continuar a aposta na modalidade. "Temos de ter uma base enorme para chegar ao topo, os meninos e meninas jogarem cada vez mais futsal, isso é fundamental para continuarmos a ter dias felizes como hoje", vincou.