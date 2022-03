Jogo entre Futsal Azeméis e o Braga não se realizou por falta de segurança

O jogo entre o Futsal Clube de Azeméis e o Braga, marcado para este domingo no Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis, foi adiado por falta de segurança. Os clubes aguardam agora pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de aguardar os 30 minutos regulamentares após a hora marcada para o início do jogo, a equipa de arbitragem decidiu adiar a partida entre o Futsal Clube de Azeméis e o Braga marcado para este domingo, visto não estarem presentes as forças de segurança no recinto desportivo.

Marco Silva, presidente do emblema de Oliveira de Azeméis, confirmou que a empresa de segurança estava contratada para esta partida, mas um "erro interno" da própria empresa originou esta situação. "Depois de verificar o erro, a empresa ainda enviou uma equipa de segurança mas não chegaram dentro do tempo previsto para o árbitro dar início à partida", explicou Marco Silva, presidente do Futsal de Azeméis, que aguarda agora uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol para o desfecho desta partida da 17.ª jornada da Liga Placard.