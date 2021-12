Jogo do campeonato de futsal adiado devido a casos de covid-19 no Leões Porto Salvo

Partida entre Leões Porto Salvo e Eléctrico não se realiza este sábado.

O Leões Porto Salvo informou esta sábado, através das redes sociais, que o encontro com o Eléctrico, da ronda 11 do campeonato de futsal, foi adiado devido a alguns casos de covid-19 na equipa.

"Na sequência de testes laboratoriais ao SARS-CoV-2 feitos a jogadores do nosso plantel, com alguns resultados positivos, e para garantir a segurança sanitária, assim como a aplicação do princípio da precaução, a Federação Portuguesa de Futebol comunicou o adiamento do jogo e o mesmo será reagendado e comunicado oportunamente", pode ler-se.

O encontro estava agendado para as 19h00 deste sábado.