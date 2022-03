Jogo de despedida de Ricardinho da Seleção já tem data marcada

Ricardinho deixou a Seleção em novembro de 2021, mas disse que queria voltar para um último jogo em Portugal, onde pudesse entrar em campo com os filhos. E o desejo vai cumprir-se.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que o jogo de despedida de Ricardinho da Seleção portuguesa de futsal vai disputar-se a 7 de abril, no Multiusos de Gondomar (terra natal do jogador), frente à Bélgica. É um jogo particular e inicia às 21h30.

O futsalista do ACCS Paris despediu-se da equipas das Quinas em novembro de 2021, mas admitiu que queria fazer uma última partida em solo português e onde pudesse entrar com os filhos em campo.

"Vou estar de volta à Seleção Nacional, com a camisola das Quinas, e ouvir novamente o hino que tanto me faz arrepiar e que da última vez me fez chorar. Depois de mais de 40 títulos conquistados, ainda me faltava um. O Presidente Fernando Gomes e a nossa FPF vão concretizar esse último título: fazer a minha despedida em solo português. Será a 7 de abril, em Gondomar. Será um dia especial, vou ter a possibilidade de me despedir onde tudo começou, onde joguei o primeiro Europeu, na minha casa e com os meus. Acima de tudo, com o grande desejo que sempre tive: entrar em campo com os meu filhos num jogo da Seleção Nacional. Eternamente grato por todo o carinho", referiu Ricardinho, em declarações ao site oficial da FPF.