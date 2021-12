"Jogar com esta rapaziada é uma alegria imensa e estar na final four é um sonho"

Redação com Lusa

Declarações à BTV após o jogo Benfica-Levante (3-2), da terceira jornada do Grupo D da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal. As águias carimbaram este sábado o apuramento para a final four.

Pulpis (treinador do Benfica): "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O Levante é uma grande equipa e a classificação que tem na Liga espanhola [14.º lugar] não reflete o que valem. Fizemos um jogo muito completo e fizemos três grandes jogos.

Estamos muito contentes por o Benfica voltar à final four e estar entre as melhores equipas da Europa. Vamos passo a passo. Faltam apenas dois jogos para sonhar.

Foi um ambiente magnífico. Esperamos que a família benfiquista agora continue a vir. Se queremos triunfar, precisamos de um pavilhão cheio em todos os jogos. Isso seria muito importante para nós."

Rafael Henmi (jogador do Benfica): "Estou muito contente. Diante dos nossos adeptos, numa casa cheia e com todo esse apoio, conseguimos colocar o Benfica novamente numa final four.

Infelizmente, não conseguíamos essa vaga há algum tempo, mas agora, com novo treinador, fizemos este caminho. Vamos com tudo e estamos ambiciosos para esta época.

Sabíamos da importância de jogar esta Ronda de Elite em casa, com os nossos adeptos. Sabemos a força que nos ão. Jogar em casa é sempre importante para nós."

Arthur (jogador do Benfica): "Conseguimos chegar à "final four" e estar entre os quatro melhores da Europa. O Benfica já estava à procura disto há muito tempo, há seis anos.

Eu só entrego o que o Benfica merece, que é garra e determinação. Tenho uma alegria imensa em jogar no Benfica. Sinto-me alegre dentro da quadra e realmente sinto-me em casa. Jogar com esta rapaziada é uma alegria imensa. Só tenho a agradecer ao Benfica e a todos. Estou a realizar mais um sonho em estar na final four."