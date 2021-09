Jogadores foram jornalistas e o selecionador Jorge Braz respondeu: "Não é um prémio só meu"

O JOGO lançou o desafio aos jogadores da Seleção e estes enviaram perguntas que foram feitas ao selecionador. Entre elas, Jorge Braz revelou que a meta passa por chegar ao pódio

Portugal foi quarto na Colômbia em 2016 e desta vez o treinador quer mais. No mínimo, o objetivo passa por repetir o bronze da Guatemala, em 2000. O melhor selecionador do mundo é um homem orgulhoso pela distinção.

Bebé: Esta foi a convocatória mais difícil de ser feita desde que assumiu a Seleção Nacional?

- Foi, simultaneamente, a mais difícil e a mais desafiante, no fundo. É um excelente sinal ter estas dificuldades.

Bruno Coelho: Que medalha quer trazer?

-Quero, realisticamente, trazer uma. Se conseguirmos isso será um objetivo cumprido. Não queremos é ficar no quarto lugar como ficamos no último Mundial.

Fábio Cecílio: Qual é a sensação de ser o melhor selecionador do mundo?

-Claro que é um enorme orgulho, representa muito do trabalho de quem me rodeia, do futsal português e muito particularmente de todos os jogadores que passaram pela Seleção Nacional, da minha equipa técnica e do meu staff. É uma sensação de enorme orgulho e representa muito de quem tenho ao meu lado. Não é um prémio só meu.

Vítor Hugo: Gostou mais do tempo em que treinava clubes ou gosta mais de treinar a Seleção?

- Atualmente não treino todos dias e não competimos todos os fins de semana como nos clubes, mas praticamente todas as semanas há treinos ou estágio com alguma Seleção. Ter a capacidade de coordenar e de olhar para todo esse trabalho, com as várias seleções, é um desafio fantástico e eu tenho gostado muito também desta função. Não sou simplesmente o Selecionador da Seleção Nacional, mas sim diretor técnico nacional e coordenador de todas as seleções.

André Coelho: Gostaria de voltar a trabalhar diariamente num clube?

-Já disse isto várias vezes, nunca estou muito preocupado com o futuro. Neste momento, estou preocupado com o Mundial. Se desempenharmos bem as nossas funções no presente, no futuro seremos felizes seja em que lugar for.