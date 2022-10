Jogador russo da equipa de futsal do Benfica impedido de entrar na Roménia

Baixa nas águias para a ronda principal da Liga dos Campeões.

Ivan Chishkala, jogador russo da equipa de futsal do Benfica, vai falhar a ronda principal da Liga dos Campeões, por ter sido impedido de entrar na Roménia, segundo informou o clube da Luz através de um comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Ivan Chishkala está provisoriamente impossibilitado de jogar na ronda principal da Liga dos Campeões de Futsal devido a questões relacionadas com a sua cidadania. Apesar das diligências efetuadas pelo clube, o jogador não recebeu autorização das entidades da Roménia para entrar naquele país", pode ler-se.

"Ivan Chishkala fez a viagem de regresso para Portugal, mas o Sport Lisboa e Benfica continua a envidar esforços para que o jogador ainda possa viajar para a Roménia e ajudar a equipa nesta ronda de qualificação", acrescenta.

O Benfica defronta esta quarta-feira o Haladás, da Hungria, seguindo-se os encontros com os ucranianos do Uragan Ivano-Frankovsk, quinta-feira, e United Galati, da Roménia, no sábado. Todos com início às 15h00.