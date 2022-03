Jogador que agrediu árbitro de futsal vai a tribunal esta segunda-feira

Francisco Vaz, capitão do Salesiana, deu um murro ao árbitro André Cardoso numa partida de futsal da AF Lisboa, no sábado, e foi detido

Francisco Vaz, capitão do Salesiana que agrediu o árbitro André Cardoso (AF Lisboa), no jogo entre Pregança e Salesiana Estoril, da I Divisão de futsal da AF Lisboa, realizado no sábado, vai ser presente, amanhã, a um juiz, depois de ter sido detido por ter dado um murro no árbitro.

Tudo aconteceu quando André Cardoso expulsou Francisco Vaz, que reagiu, atingindo o juiz lisboeta. A polícia viria a deter o atleta, nas imediações do pavilhão. A partida foi dada como terminada quando faltavam cerca de cinco minutos para o final. O árbitro não necessitou de tratamento hospitalar.