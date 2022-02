Jogador de futsal do CheCul Quarteira assassinado

Sílvio Rocha foi esfaqueado na via pública e morreu. Jogava no CheCul Quarteira, da AF Faro.

Sílvio Rocha, futsalista de 24 anos que jogava no CheCul Quarteira, da AF Faro, foi esfaqueado na via pública e morreu devido aos ferimentos sofridos na zona do pescoço.

O agressor fugiu do local e a vítima, que na altura se preparava para ir treinar, ainda foi assistida no local, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Judiciária está a investigar o homicídio.