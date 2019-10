Joel Rocha: "Benfica fez 40 minutos de excelência"

Treinador das águias destacou a boa exibição na goleada, por 7-0, diante do Araz

Joel Rocha ficou bastante satisfeito com a vitória do Benfica, por 7-0, frente ao Araz (Azerbaijão) na segunda jornada do Grupo 2 da Liga dos Campeões. ""O jogo de hoje [quinta-feira] pedia um Benfica paciente, inteligente e sempre organizado. Correspondemos 100% àquilo que preparámos. Fizemos um jogo a roçar a perfeição do ponto de vista da organização, do atacar e como saber atacar, no defender. O Benfica fez 40 minutos de excelência", afirmou o treinador, citado pelo site dos encarnados.

O Benfica tem quatro pontos, está apurado para a Ronda de Elite e vai discutir o primeiro lugar do agrupamento no sábado (19h30) contra os anfitriões do Halle-Gooik (Bélgica).