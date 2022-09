João Matos: "Tivemos uma alma portuguesa enorme"

Declarações de João Matos, capitão da Seleção portuguesa, após a conquista da Finalíssima de futsal. Portugal bateu a Espanha nas grandes penalidades.

Primeira reação: "Esta equipa tem uma alma gigante. Não sabíamos muito bem a importância desta competição e fomos nós que criámos essa importância. Pela forma como encarámos os adversários e a forma como trabalhámos para estarmos na melhor forma possível."

Análise ao jogo: "A primeira parte não foi muito bem conseguida, com algum receio de ter bola e de jogar. Na segunda parte tivemos uma alma portuguesa enorme. Demonstrámos a qualidade da nossa equipa. Fomos a penáltis de forma injusta pelo que fizemos. Mas sempre muito tranquilos nos nossos batedores de penáltis e no nosso guarda-redes Edu. Estamos de parabéns mais uma vez. Desde 2018 estamos nesta onda vitoriosa, porque temos qualidade e trabalhamos para isso."