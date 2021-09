João Matos e uma marca especial pela seleção de futsal: "Venham as 200"

João Matos com a camisola da seleção portuguesa de futsal

Redação com Lusa

Declarações de João Matos, jogador da seleção portuguesa de futsal, após o triunfo no particular com o Paraguai.

A vitória: "Um jogo de muita intensidade e muitos duelos, nem sempre bem jogado da nossa parte, mas a preparação é isto mesmo. Sabíamos que ia ser um jogo diferente dos outros, mas foi uma vitória importante."

Preparação: "Temos noção que ainda há trabalho a fazer, mas já estamos num bom nível, embora como equipa vamos crescer mais e acredito que dia 13 [início do Mundial] estaremos no nosso máximo."

150 internacionalizações: "É uma marca bonita que me deixa muito orgulhoso, venham as 200 que vou trabalhar para isso."