João Matos atingiu um número histórico na meia-final com a Espanha

É o jogador da Seleção Nacional de futsal com mais jogos em Europeus.

Há mais de 13 anos a representar Portugal, João Matos tornou-se, na meia-final com a Espanha, o atleta com mais jogos disputados pela Seleção Nacional em Europeus, recorde carimbado com a presença na segunda final seguida competição.

O jogador do Sporting disputou, durante a épica reviravolta (3-2) diante de nuestros hermanos, o 25.º jogo em fases finais da competição europeia de seleções, tendo superando a marcar do retirado Gonçalo Alves (24 duelos).

Os feitos de João Matos podem não ficar por aqui. Estreante por Portugal a 25 de novembro de 2008, o fixo poderá quebrar o recorde, pertencente a Ricardinho, de mais jogos disputados em fases finais de Europeus e Mundiais.

João Matos conta, agora, 44 duelos (25 em Europeus e 19 em Mundiais) realizados, tantos quantos o Mágico, retirado recentemente da equipa das Quinas (disputou 21 em Europeus e 23 em Mundiais). Para superar o antigo colega de Seleção, João Matos necessita de defrontar a Rússia, durante a final do próximo domingo.